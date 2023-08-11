إعصار خانون يهدد كوريا الجنوبية (فيديو)

بعد أن ضرب إعصار خانون اليابان خلال الأيام الماضية، وتسبب في انقطاع الكهرباء وتعليق مئات الرحلات وإجلاء المواطنين من منازلهم، وصل الإعصار إلى الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية، وباق في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوبي كيوشو، وهي ثالث أكبر جزيرة في اليابان، حسبما ذكرت وكالة أنباء «رويترز» الإخبارية.

إعصار خانون يصل كوريا الجنوبية

وأضافت سلطات كوريا الجنوبية، أنه من المتوقع ارتفاع عدد الرحلات الملغية مع تقدم إعصار خانون، إذ إنه أول إعصار يصل إلى اليابسة في كوريا الجنوبية منذ أن ضرب إعصار «هيننامور» البلاد في أوائل شهر سبتمبر من العام الماضي، ما أسفر عن مصرع 11 شخصا وإجلاء الآف المواطنين.

إلغاء رحلات جوية بسبب إعصار خانون في كوريا الجنوبية

وألغت سلطات الطيران في كوريا الجنوبية، ما يقرب من 452 رحلة جوية من بين 2138 رحلة فى جميع أنحاء البلاد، تجنبا لمخاطر إعصار خانون، حيث إنه في طريقه إلى اليابسة على الساحل الجنوبي للبلاد والمرور عموديًا عبر شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت الأرصاد الجوية الكورية (KMA) إن إعصار خانون، كان يتقدم بشكل سريع شمالًا فوق المياه على بعد 360 كيلومترًا جنوب شرق «سيوغويبو» بجزيرة جيجو في تمام الساعة 9 صباحًا، مع ضغط مركزي يبلغ 970 هكتوباسكال، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 35 مترًا في الثانية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، استمر إعصار خانون في التقدم نحو الشمال ووصل إلى المياه على بعد 120 كيلومترا جنوب مدينة «تونغ يونغ» الساحلية الجنوبية صباح اليوم الخميس.