المصريون في كوريا الجنوبية عن إعصار خانون: ليس قويا ونمارس حياتنا بحذر

أمطار غزيرة ورياح قوية، تسببت ببعض الخسائر المادية للمواطنين، نتيجة إعصار خانون الذي ضرب اليابان وبعض المناطق القريبة من كوريا الجنوبية، على الرغم من قوته الهائلة في اليابان إلا أنه لم يكن بتلك القوة في كوريا الجنوبية، وذلك ما دفع المصريين إلى القلق على ذويهم في تلك البلاد وتحديدًا كوريا.

الحماية من خطر إعصار خانون في كوريا الجنوبية

وتعليقا على ذلك، قال محمد كمال، أحد المصريين المقيمين في العاصمة الكورية سول، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن إعصار خانون في كوريا الجنوبية، ليس بالقوة التي ضرب بها اليابان، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم اتخذوا احتياطاتهم اللازمة لحمايتهم من أي خطر قد يتسبب به الإعصار.

«إعصار خانون كان امبارح والنهارده في المنطقة اللي ساكن فيها ودي مليانة بالمصريين واحنا خدنا الاحتياطات اللازمة والتزمنا المنازل منعًا لأي ضرر ممكن يحصل» وفق ما رواه «محمد»، مشيرا إلى أنه ذهب إلى العمل في كوريا وتحديدًا العاصمة، منذ ما يقرب من 4 سنوات.

احتياطات المصريين في كوريا الجنوبية لتجنب الإعصار

بينما في منطقة أخرى من العاصمة ذاتها، قال محمود النجار، تاجر سيارات مصري في كوريا الجنوبية، أن الحياة تسير في مجراها الطبيعي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنهم اتخذوا احتياطاتهم اللازمة خوفًا من أن يشتد إعصار خانون على كوريا مثل ما حدث في اليابان.

وتابع «النجار» أن الاحتياطات التي اتخذوها المصريين بجانب تحذيرات الدولة لهم، تمثلت في الابتعاد عن استقلال السيارات الخاصة بهم أو الحافلات لمدة معينة، والابتعاد عن الأماكن التي بها انهيارات صخرية، مشيرا إلى أنه يقيم في العاصمة الكورية سول منذ 5 سنوات.