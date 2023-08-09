موجة حارة في كوريا الجنوبية تتسبب في مقتل 27 شخصا

تعيش دولة كوريا الجنوبية، في قارة آسيا، أيام قاسية، عقب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، والتي تسببت في وفاة 27 شخصا نتيجة موجة الحر منذ نهاية مايو الماضي، في أعلى رقم تسجله البلاد في الوفيات الناجمة عن موجة حارة منذ عام 2018، بحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفيات في البلاد بسبب الحرارة العالية

وأشارت الوكالة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الكورية، إلى وفاة 27 شخصا نتيجة الإصابة بأمراض مرتبطة بدرجة الحرارة العالية في الفترة بين 20 مايو و8 أغسطس 2023، لافتة إلى أن ذلك هو الرقم الأوليّ في البلاد منذ عام 2018، والذي شهد وفاة 48 شخصا نتيجة موجة حارة ضربت البلاد آنذاك.

إصابات كثيرة

وكشفت الوكالة عن نقل أشخاص عدة إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، ووصل عددهم لـ2085 شخصا، وتوفى منهم 27 شخصا، وسط توقعات بأن ترتفع أعداد الإصابات خلال الفترة المقلبة حتى انتهاء الصيف في سبتمبر المقبل، خاصة أن البلاد تسجل درجات حرارة قياسية مرتفعة منذ أسبوعين حيث وصلت في بعض المناطق إلى 38 درجة.

موجة حارة تضرب الدول المطلة على البحر المتوسط

جاءت هذه الموجة التي تمر بها كوريا الجنوبية بعد موجة حارة ضربت الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط في قارتي أوروبا وإفريقيا، وأدت لاشتعال حرائق الغابات في 3 دول أوروبية هي البرتغال واليونان وإسبانيا، مع إجلاء أكثر 600 ألف شخص في اليونان التي امتدت ألسنة اللهب إليها.