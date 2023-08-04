شباب كوريا الجنوبية يعانون من الأمراض بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يبدو أن مخاطر ارتفاع درجة الحرارة لم يعد قاصرة على كبار السن، ومن يعانون من أمراض مزمنة مثلما حذّرت مئات الدراسات العالمية على مدار القرن الماضي، بل أصبح الخطر يهدد حياة الشباب أيضًا، إذ أُصيب المئات منهم بأمراض متعلقة بارتفاع حرارة الجو، وما زاد الأمر هو أن الكثيرين منهم تعرضوا لأشعة الشمس المباشرة لحضور مهرجان عالمي، ما دفع أولياء الأمور للمطالبة بإلغاء فعاليات هذا الحدث.

درجات الحرارة تصيب مئات الشباب في كوريا الجنوبية

وسافر ما يقرب من 40 ألف مشارك، معظمهم من طلاب المدارس المتوسطة والثانوية، من 155 دولة مختلفة لحضور الحدث، وهو مهرجان لمدة أسبوع يضم عروضًا ثقافية وأنشطة خارجية، وفقًا لما ذكره كيم هيون سوك، رئيس اللجنة المنظمة للمخيم

وجاءت زيارة الشباب إلى المهرجان في الوقت الذي سجلت فيه كوريا الجنوبية درجات حرارة عالية باستمرار تصل إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت)، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عدة من موجة الحر على مستوى البلاد، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن».

وزار ما يقرب من 1486 شابا، خلال الساعات القليلة الماضية، المستشفى الواقعة في المخيم الكشفي العالمي، الذي أقيم في سايمانجوم، على بعد ساعات قليلة جنوب سيول.

وأضاف «كيم» أنّ من بين الأشخاص الذين زاروا المستشفى، أُبلغ عن 250 شابًا مصابًا بطفح جلدي، و138 شابا مصابًا بأمراض تتعلق بالحرارة.

إجراءات احترازية لمواجهة الموجة الحارة في كوريا الجنوبية

وأمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بزيادة الإمدادات من الحافلات الكبيرة المكيفة وشاحنات التبريد إلى موقع المخيم، كما قال منظمو الحدث، اليوم، إنّهم يعملون مع الصليب الأحمر لاستيعاب أولئك الذين يعانون من أعراض مرتبطة بالحرارة، كما شاركت قوات الجيش في إقامة ملاجئ مظللة لاختباء المشاركين من الحرارة.