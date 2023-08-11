حوت مصري يشغل العالم.. انبهار باكتشاف عمره 41 مليون سنة

سلطت أكثر من وسيلة إعلام عالمية الضوء على الاكتشاف الخاص بالحوت المصري الأقدم في العالم الذي تواجد منذ 41 مليون سنة من النوع المنقرض Tutcetus rayanensis الذي عاش في البحر القديم بمصر.

وزن الحوت

وبحسب صحيفة «الإندبندت» البريطانية يصل طوله إلى 2.5 متر (حوالي 8 أقدام) وكتلة جسم حوالي 187 كيلوجراما (حوالي 30) ، في الوقت الذي يرى الخبراء أن توتسيتوس هو أصغر حوت باسيلوصوريد معروف حتى الآن، وتعد نوعية basilosauridae ، مجموعة من الحيتان المنقرضة المائية بالكامل تمثل مرحلة حاسمة في تطور الحيتان، حيث انتقلت من اليابسة إلى البحر.

إبراز «إي بي سي نيوز» الأمريكية للاكتشاف

وأشار هشام سلام أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤسس مركز علم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، قائد المشروع، بحسب شبكة «إي بي سي» نيوز أن الحيتان طورت خصائص تشبه الأسماك، مثل الجسم الانسيابي ، والذيل القوي، والزعانف، وزعنفة الذيل، وكان لديهم أطراف خلفية مرئية بما يكفي للتعرف عليها كأرجل، والتي لم تستخدم للمشي ولكن ربما للتزاوج، متابعا: «تطور الحيتان من الحيوانات التي تعيش على اليابسة إلى الكائنات البحرية الجميلة يجسد رحلة المغامرة الرائعة للحياة، فتوتسيتوس هو اكتشاف رائع يوثق إحدى المراحل الأولى للانتقال إلى نمط حياة مائي بالكامل حدث في تلك الرحلة».

وتم الاكتشاف الجديد في صخور الأيوسين الوسطى ويساعد في إلقاء الضوء على صورة التطور المبكر للحيتان في إفريقيا، ومستوحى اسمه من التاريخ المصري والموقع الذي تم العثور فيه على العينة.

إبراز الجارديان للحوت المصري

وبحسب «الجارديان» البريطانية فإن Tutcetus تجمع بين توت في إشارة إلى الفرعون المصري الشهير توت عنخ آمون وcetus ، وهي كلمة يونانية للحوت، مما يسلط الضوء على صغر حجم العينة ووضعها تحت البلوغ.

الاسم هو أيضًا إيماءة لاكتشاف قبر الملك قبل قرن من الزمان ويتزامن مع الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير في الجيزة.

يشير اسم النوع rayanensis إلى محمية وادي الريان في الفيوم حيث تم العثور على العينة ونُشرت النتائج في مجلة Communications Biology.