تعرف على العمق المحتمل للغواصة «تيتان» المفقودة.. يتجاوز حوت العنبر (صور)

يتواصل البحث عن الغواصة الصغيرة «تيتان» المفقودة في عمق المحيط الأطلسي، والتي تحمل خمسة أشخاص، كانوا في رحلة ترفيهية لمشاهدة حطام السفينة «تيتانيك»، في شمال المحيط الأطلسي، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

الغواصة تفقد الاتصال بالسفينة الأم بعد ساعة من الانطلاق

وفي صباح الأحد الماضي، فقدت الغواصة «تيتان» الاتصال مع السفينة الأم، بعد مرور حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها إلى عمق يصل إلى حوالي 13000 قدم في المحيط.

ووفقًا لخفر السواحل الأمريكي، تحتوي «تيتان» على 96 ساعة من أجهزة دعم الحياة والأكسجين الاحتياطي، وهذا يعني أن الأكسجين المتوفر على متن الغواصة قد يكون قد نفد بالفعل مع حلول منتصف نهار اليوم الخميس.

يقع حطام السفينة تيتانيك على عمق 12500 قدم تحت سطح البحر، ولتصور مدى هذا العمق، يصل أعمق غوص سكوبا في العالم إلى 1090 قدماً في عام 2022، بينما يبلغ ارتفاع برج خليفة، أطول مبنى في العالم، 2717 قدمًا فقط، ويبقى الحطام مسافة تقريبية من 9700 قدم بعيدًا عن الوصول إليه.

ويجري استخدام الغواصة تيتان السياحية، في تنظيم رحلات لمشاهدة حطام السفينة تيتنانيك، القابعة على عمق 12500 قدم في شمال المحيط الأطلسي، إلا أن الغواصة، التي تقل 5 أشخاص، اختفت وانقطع الاتصال بها بعد نحو ساعة و45 دقيقة على انطلاقها في رحلتها الأخيرة.