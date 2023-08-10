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هشام سلام يعلن تفاصيل اكتشاف حفرية حوت عمرها 41 مليون سنة في مصر (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
08:08 م | الخميس 10 أغسطس 2023
الدكتور هشام سلام يستعرض تفاصيل الاكتشاف الجديد

الدكتور هشام سلام يستعرض تفاصيل الاكتشاف الجديد

وصف الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الكشف العلمي الجديد والضخم، من قبل الفريق العلمي لمركز الحفريات الفقارية في جامعة المنصورة بأنه اكتشاف ملكي.

الكشف من فصيلة الحيتان المنقرضة

وأضاف «سلام»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، أن الكشف الجديد يشبه الدولفين، وعبارة عن حفرية بها أسنان، ومنها نجحنا في معرفة أنه من فصيلة الحيتان المنقرضة.

وأشار إلى أن الاكتشاف الجديد عبارة عن جمجمة وفكين وأجزاء من العمود الفقري مع الجزء السمعي أو الأذن، وجرى اكتشافه في صخور عمرها 41 مليون سنة بمحافظة الفيوم.

الحيتان أكثر تكيفا مع البيئة البحرية من الإنسان

ولفت أن الحيتان أكثر تكيفا مع البيئة البحرية من الإنسان، موضحا أن الاكتشاف الجديد هو أول من تكيف على العيشة كاملا في البحار، وهذه هي عظمة الاكتشاف.

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بقلم محمد عزالدين