رئيس جامعة المنصورة عن اكتشاف نوع غريب من الحيتان: عملنا 6 سنوات في صمت

قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إن اكتشاف الحوت الجديد الذي يعد أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة، بدأ في عام 2017 وتم العمل في صمت على مدار 6 سنوات، لاستكمال هذا الاكتشاف العظيم بدعم كبير من جامعة المنصورة وتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والجامعة الأمريكية، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف الضخم اليوم في تمام الساعة السادسة مساء عام 2023 بعد البحث الدقيق في تفاصيل الحوت وأبعاده وطوله وارتفاعه وعمره.

رئيس جامعة المنصورة: الكشف الجديد عظيم من حيث التمويل

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الجامعة هي الداعم الأكبر لهذا الاكتشاف العظيم من حيث التمويل حيث كانت تتكلف الرحلة الواحدة ما يقرب ربع مليون جنيه، لإعلان هذا الاكتشاف إلى النور وبجهود فريق البحث المكون من الدكتور هشام سلام مؤسس قسم الحفريات داخل الجامعة وتم نشر هذا البحث في مجلة نيتشر العالمية.

تفاصيل اكتشاف أصغر الحيتان

ويعد هذا الحوت أصغر وأقدم أسلاف الحيتان، وتم تسميته توتسيتس تمينا بالملك المصرب توت عنخ آمون لأنه مات في عمر صغير مثل الملك الصغير، وكان ملكا للبحار القديمة وقتها وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ويبلغ طول الحوت 2.5 متر بينما يبلغ وزنه 187 كيلو.

من جانبه، هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الفريق البحثي بجامعة المنصورة على الاكتشاف الجديد لجنس ونوع من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل نحو 41 مليون سنة.