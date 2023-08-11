رئيس اتحاد الرماية يزور الوادي الجديد لإنشاء ميدان استضافة البطولات العالمية

قام اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية بصحبة الدكتور وليد الملاح بزيارة لمحافظة الوادي الجديد من أجل انشاء ميدان للرماية، يكون قادرا على استضافة البطولات العالمية والقارية.

إنشاء ميدان للرماية لاستضافة البطولات العالمية

كان في استقبال رئيس اتحاد الرماية حازم حسني يزور الوادي الجديد لإنشاء ميدان للرماية لاستضافة البطولات العالمية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد.

من جانبه أكد اللواء حازم حسني أن الزيارة تأتي ضمن خطة اتحاد الرماية لنشر اللعبة في جميع محافظات مصر بالإضافة لإنشاء العديد من ميادين الرماية على مستوى الجمهورية بعد الإشادة الكبيرة من قبل الاتحاد الدولي للرماية بتنظيم مصر للبطولات بميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حسني يشكر محافظ الوادي الجديد

وقدم حسني الشكر لمحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط على حسن الاستقبال مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على محافظة الوادي الجديد المشهورة بكرم أهلها وكان اتحاد الرماية قد نظم العديد من البطولات آخرها كأس العالم للخرطوش والتى استضافتها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة أواخر ابريل الماضي.