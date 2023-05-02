اتحاد الرماية في العاصمة الإدارية لمؤازرة منتخب مصر ببطولة كأس العالم

حرص اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، واللواء خالد العقاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، على تفقد ميادين الرماية ومؤازرة منتخب الرماية المصري في بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش، وذلك قبل انطلاق منافسات التِراب بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

حسني: لاعبو منتخب مصر سينافسون على المراكز الأولى

وقال حازم حسني إن لدينا طموحات كبيرة في تحقيق نتائج مرجوة من خلال أبطال مصريين وعرب متميزين في منافسات «التِراب» بكأس العالم للخرطوش، لافتا الى أن اللاعبين المصريين سينافسون على المراكز الأولى، وستكون المنافسات قوية بين الجميع، وسيكون لنا نصيب في تحقيق مراكز في هذه البطولة.

وثمَّن حسني، في بيان صحفي، زيارة مسؤولي الاتحاد المصري للرماية لمعسكر منتخب مصر وحرصهم على الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق نتائج جيدة تليق باسم مصر وجهودها في تنظيم بطولة كبيرة وضخمة بحجم كأس العالم ، مشدداً على أهمية التلاحم والتعاون المستمر بين اعضاء مجلس إدارة لعبة الرماية في مختلف المجالات التي تخدم رياضة الرماية المصرية علي مستوي العالم.

وفود المنتخبات يشيدون بنجاح مصر في تنظيم البطولة

وأشاد حسني بنجاح بطولة كأس العالم ، وهذا ما وصل من ردود أفعال الوفود وممثلين الاتحاد الدولي والدول المُشاركة، وأن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.