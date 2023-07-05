المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية: 50% خصومات للاشتراك وإقامة الفعاليات واكتشاف الموهوبين

وجّه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كافة المسئولين عن مدينة الألعاب الرياضية بالعاصمة الإدارية، بتقديم التسهيلات للموظفين العاملين بالعاصمة، لاسيما الذين أبدوا رغباتهم فى الإقامة بها، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة للإسهام فى نجاح خطة الدولة المصرية، بالانتقال إلى العاصمة الجديدة، التى تعد من أكبر المشروعات التنموية التى تقوم بها مصر حالياً، حيث تشهد مصر طفرة فى التطوير السكنى والعقارى جنباً إلى جنب مع تطوير الرياضة والنهوض بها فى العديد من الجوانب، موضحاً أنها ستشهد إقامة العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

كما وجّه الوزير تعليمات واضحة وصارمة للمسئولين عن الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمدينة الرياضية، بمنح الموظفين بعض الامتيازات، ومن بينها منحهم وأبنائهم وذويهم خصومات تصل إلى 50% فى اشتراك دخول وعضوية المدينة الرياضية، وخصومات أخرى لدخول حمامات السباحة و«الجيم» واستخدام ملاعب كرة القدم والخماسى.

وفى إطار هذا الدور الخدمى الذى تقدمه «الشباب والرياضة» للموظفين، وقّع الوزير الدكتور أشرف صبحى، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لتنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة داخل العاصمة، التى تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهوبين من الأطفال والشباب والنشء سواء لأبناء الموظفين العاملين بالعاصمة أو لغيرهم من خارج المدينة.

وتعد المدينة الرياضية من أبرز المشروعات الرياضية التى تقدم خدماتها وتفتح أبوابها بكافة منشآتها وأنشطتها الرياضية والثقافية والاجتماعية لأبناء الموظفين، حيث تصل مساحتها إلى 93 فداناً.

وتضم المدينة الرياضية مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدداً كبيراً من الملاعب، تشتمل على 4 ملاعب لكرة القدم ذات أبعاد قانونية، وأخرى خماسية، ومجهزة لممارسة التنس والإسكواش، وللكرة الطائرة والسلة والشاطئية والهوكى، وملاعب أخرى متعددة الأغراض، ومُجمع حمامات سباحة (حمام أولمبى مُغطّی وآخر مكشوف)، وصالة للألعاب القتالية، وأخرى تخص ذوى الهمم، وصالة جمباز، وغرف تغيير ملابس، ومنطقة مُخصصة للألعاب الجماعية، ومبنى اجتماعياً، وآخر للثقافة والتكنولوجيا، لحث وتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ مشروعاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وصالة مُغطاه كبيرة تمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، تَسع حوالى 7 آلاف فرد، وإنشاء 3 استادات، ومنطقة متكاملة للأطفال (ثقافية، ترفيهية، مسرح) ومبنى إدارى. كذلك تم تجهيز المدينة الرياضية، بكل ما تحمله من منشآت ومشروعات، وفقاً للمعايير العالمية، لتكون مركزاً ثقافياً واجتماعياً متكاملاً، وليس رياضياً فقط.