محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات الليلية في خطة ترشيد الكهرباء

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الحملات الليلية لمجالس المدن برئاسة رؤساء المراكز والمدن، ونوابهم، لتنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والأنشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلاً عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أياً كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، متابعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الإضاءة بالشوارع.

التوعية بترشيد الكهرباء من خلال «فيس بوك»

وأكد محافظ كفر الشيخ علي أهمية التوعية بترشيد الكهرباء من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة كفر الشيخ علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وصفحات مجالس المدن، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.