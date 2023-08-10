جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية وتوعوية إرشادية شاملة إلى قرية 73 والقري المجاورة بمركز الرياض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، ومتابعة نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وأحمد عبد الله، وحازم عياد، من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

مشاركة عدد من المتخصصين من كليات الجامعة

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي» بإشراف الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتورة نهى دياب، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، ودارت الندوة حول أبرز المشكلات التي تواجه أهل قرية 73 والقرى المجاورة بمركز الرياض وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، لافتاً إلى أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

إجراء الكشف الطبي على 1673 حالة من أبناء قرية 73 بمركز الرياض

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التي تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأوضح «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1673 حالة من أبناء قرية 73 والقرى المجاورة بمركز الرياض، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

إطلاق قافلة بيطرية متكاملة لقرية 73 والقري المجاورة

وأشار «دسوقي»، إلى أنّ جامعة كفر الشيخ أطلقت أيضاً قافلة بيطرية متكاملة لقرية 73 والقري المجاورة، لإجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي 65 حالة باطنة وتناسليات، و15 حالة جراحة، و45 حالة توليد، و87 حالة أمراض معدية، و250 من الدواجن، بإجمالي عدد 462 حالة.