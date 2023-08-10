«تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى في آخر أيام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أخر أيام امتحانات الدور الثاني العملية والمعملية للدبلومات الفنية للعام 2022 - 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، طيب اطمأن علي حُسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وأشار «عبد الله»، إلى أنّه جرى توفير بيئة آمنة للطلاب، والتنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر.

التشديد على عدم اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان

وأوضح «عبد الله»، أنّه جري أيضاً التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان، موجهاً الشكر لأعضاء غرفة عمليات الدبلومات الفنية بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول خلال فترة أعمال الامتحانات.