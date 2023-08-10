جامعة كفر الشيخ تشارك في معرض التعليم الدولي العالي للجامعات

تُشارك جامعة كفر الشيخ بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في فعاليات معرض «أخبار اليوم» للتعليم الدولي العالي للجامعات فى دورته السابعة، والذي تُنظمه مؤسسة أخبار اليوم، بمشاركة كبرى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة الجهاز التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر.

معرض التعليم الدولي العالي للجامعات 2023

ويُقام معرض التعليم الدولي العالي للجامعات 2023 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويُعد أكبر تجمع للجامعات والمعاهد العليا؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته، وفئاته، وأفراده في التعرف على مؤسسات التعليم الجامعي، بما في ذلك استيعاب أنظمتها وإجراءاتها التعليمية، والعلمية، والتفاعل معها.

وافتتح المعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، معرض «أخبار اليوم» التعليمي، وبمشاركة أكثر من 75جامعة ومعهد، حيث شارك في الحضور عدد كبير من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والتعليمية المشاركة في المعرض.

التعريف بالكليات والبرامج الدراسية المقدمة

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ مشاركة الجامعة في معرض «أخبار اليوم»؛ يهدف إلى التعريف بالكليات والبرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعة للطلاب وأولياء الأمور، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، وروية مصر 2030، والتي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس والليسانس»، وتقبل طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة؛ بعد التحاقهم بتلك الكليات، من خلال مكتب التنسيق أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أنّ البرامج الدراسية التي تُقدمها جامعة كفر الشيخ تخدم متطلبات سوق العمل محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، ووظائف المستقبل.

وأكدت أنّ الجامعة تمتلك بنية تحتية وتكنولوجية متميزة، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التعليمية، والبحثية، وتحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مراكز الإبداع والابتكار، لتحقيق الفائدة للطلاب والمجتمع.