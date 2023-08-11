جائزة مصر للتميز الحكومي.. فئاتها وشروطها

يبحث كثير من المصريين عن جائزة مصر للتميز الحكومي، رغبة منهم في معرفة أهم المعلومات عنها وهل يمكنهم المشاركة بها أم لا، وفائدتها للمواطنين، وإلى أي مدى قد تخدم طموحاتهم.

جائزة مصر للتميز الحكومي.. رؤية مصر 2023

تنتهج الدولة نهج ورؤية مصر 2023 في ظل خطة التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال، يساهم في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين.

وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير القطاعات الحكومية، والتقدم في الأداء والعمل المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وذلك لتنمية القدرات البشرية كما في الدول الأوروبية، بوضع جائزة تشجع المواطنين على العمل بقوة للوصول بمصر إلى أعلى مكانة.

جوائز التميز الحكومي

- جائزة المؤسسة المتميزة.

- جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

- جائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

- جائزة القيادات المتميزة.

- جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي.

- جائزة التميز الفردي «أفضل موظف حكومي - أفضل فريق عمل».

مراحل جائزة مصر للتميز الحكومي

- فتح باب الترشح.

- كتابة طلبات الترشح.

- إغلاق باب الترشح.

- التقييم.

شروط المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

جائزة المؤسسة المتميزة

- شروط المشاركة: أن تكون مؤسسة حكومية مصرية، ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

- فئات الجائزة:

الوحدات المحلية بالمحافظات «مركز – مدينة – حى - قرية».

المؤسسات التعليمية «الكليات الحكومية».

جائزة المواقع الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية

شروط المشاركة: يشترط أن يكون الموقع الالكتروني للجهة الحكومية يقدم بالفعل كل أو بعض خدمات تلك الجهة بشكل إلكتروني وليس فقط مجرد عرض للخدمات وكيفية الحصول عليها.

- أن يكون الموقع الالكتروني مسجل ضمن اسم نطاق ينتهي بـ«.gov.eg» أو «.edu.eg» أو «.eg».

- اللغة العربية هى اللغة الرئيسية للموقع.

للاطلاع على باقي الشروط اضغط هنـــــــا