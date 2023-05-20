مشرف جائزة مصر للتميز الحكومي يلتقي الفائزين بجوائز «الفردي»

التقى السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، مع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز التميز الفردي بالدورة الثالثة للجائزة، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها إدارة الجائزة حول «القيادة بالذكاء العاطفي»، بالتعاون مع شركة (Heart to Heart) للاستشارات، وبمشاركة فريق عمل الجائزة.

الفائزون بجوائز التميز الفردي يعرضون تجاربهم

تناولت الورشة، التي عقدت على مدار يومين، الموضوعات المتعلقة بأنماط الشخصيات المختلفة، وتأثيرها على القيادة، وأساليب القيادة، والذكاء العاطفى والقيادة الفعالة، وحاضر في الورشة الدكتور محمد هشام منصور، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات.

وخلال ورشة العمل، ناقش السفير هشام بدر الفائزين للتعرف على تجاربهم المختلفة، خلال المشاركة في الدورة الثالثة للجائزة بفئاتها المختلفة على مستوى جوائز التميز الفردي، ومنها فئة (رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، وموظف حكومي)، وما حققوه من إنجازات في مختلف المجالات والقطاعات، ساهمت في تأهلهم للفوز، ووصولهم إلى منصة التكريم.

نشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية

وأكد «بدر» أن الغرض الرئيسي من الجائزة ليس مجرد الفوز والحصول على الجائزة، ولكن نشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية في أداء الفرد والمؤسسة، بما ينعكس على جودة حياة المواطن.

وفي الختام، تقدم السفير هشام بدر بالشكر والتقدير للمشاركين وتهنئتهم بالفوز، مشيرًا إلى حرص إدارة الجائزة على إبراز قصص نجاحهم، وبحث سبل دعم النماذج المتميزة لتطوير أفكارهم، لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية بما يسهم في استدامة التميز في كافة الجهات الحكومية والمحافظات.