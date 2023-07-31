دورة تدريبية لتأهيل العاملين بجامعة كفر الشيخ ضمن التميز الحكومي

نظمت جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية دورة تدريبية لمدة يومين كاملين في الفترة من 30-31 أغسطس 2023 بالجامعة، لتأهيل وتدريب فريق إدارة جائزة التميز الداخلي للجامعة وسفراء ونواب سفراء التميز لكليات الجامعة، عن كيفية تقديم طلبات الترشيح ورفع الملفات للمشاركة في جائزة التميز الداخلي لجامعة كفرالشيخ في سياق إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية للجامعات.

جائزة التميز الإداري وسفراء الجامعة

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في جائزة التميز الحكومي تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» التي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنافسية وجودة الحياة، من أجل إحداث نقلة توعية في الأداء المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي» لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشجع روح المنافسة بين الجامعات المصرية والمؤسسات وتحقيق معدلات أفضل لرضاء العاملين، ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز فضلًا عن إلقاء الضوء على النماذج والممارسات الناجحة بالجامعات والمؤسسات المختلفة.

الكفاءة والتميز بين المتنافسين

كما أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تفعيل جوائز التميز الداخلي بالجامعة تعتبر بمثابة فرصة للتنافس الإيجابي بين الكليات والكوادر المتميزة والإدارات المختلفة وكذلك فرق عمل المبادرات والمشروعات التي تتبناها وتدعمها الجامعة، كما أكدت على أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع تحفيز العناصر المتميزة بين العاملين داخل الجامعة.