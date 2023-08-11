تعرف على موضوع خطبة الجمعة اليوم: «اسم الله الولي»

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، الذي جاء تحت عنوان «اسم الله الولي»، وتوضح «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل ما جاء في نص الخطبة اليوم.

خطبة الجمعة اليوم

تبدأ خطبة الجمعة اليوم كالتالي: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: (اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخرجهم من الظلمات إلى النور)، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبيَّنَا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الله (عز وجل) ولي الذين آمنوا يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله نصرهم وهدايتهم ومكافأتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم. حيث يقول الحق سبحانه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم): (إن ولي الله الذي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِين، ويقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): رَبِّ قَدْ آتيَتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تأويل الأحاديث فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنت ولي في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَألْحِقْنِي بالصَّالِحين)، ويقول تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام: أنت ولينا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِين، ويقول تعالى في أهل الجنة: لَهُمْ دَارُ السّلام عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وتكمل خطبة الجمعة اليوم: «وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه سبحانه فيقول: (اللهم آتِ نَفْسِی تقواها وزكها أنت خَيْرُ مَنْ زَكَّاها، أنتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاهَا)، وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول: (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَن عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِك لي فيما أعطيت، وقنِي شَرمَا قَضَيْتَ إِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)».

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وأكد موضوع خطبة الجمعة اليوم، أن ولاية الله سبحانه وتعالى تتسع لتشمل كل خلقه، إذ جاء في نص خطبة الجمعة اليوم: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن ولاية الله تعالى تتسع لتشمل جميع خلقه رزقًا وتدبيرا وإحاطة علم يقول الحق سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي يُنزَلُ الْغَيْث مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنظُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِي الحميد)، ويقول سبحانه: ثمَّ رُدُّواْ إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحق ألا لَهُ الْحُكمُ وَهُوَ أَسْرَعَ الحاسبين، ويقول تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) ويقول سبحانه ألَمْ تَرَ أنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثلاثة إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أدنى من ذلك ولا أكثرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أينمَا كَانُوا ثم يُنبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

أوضح موضوع خطبة الجمعة اليوم أن المؤمن الحق هو الذي يستشعر ولاية الله: «ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالى له يرضى بقضانه سبحانه وقدره، فيطمئن قلبه، ويسكن فؤاده، حيث يقول الحق سبحانه: قُل لَّن يُصيبنا إلا ما كتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ».