ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟.. عضو بـ«كبار العلماء» يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي «فيسبوك»، حول حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وجاء نص السؤال «ما صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟».

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء أن صلاة ركعتَي تحية المسجد إذا حضر المصلي أثناء خطبة الجمعة تٌعتبر محل خلاف بين الفقهاء، وما دام في المسألة خلافٌ، فمَن أدَّاهما فقد وافق اجتهادًا صحيحًا.

وأكدت أنّ الشخص الذي لم يؤد تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، فقد أدى اجتهادًا صحيحًا أيضًا، ولا يُنكِر أحدٌ على أحدٍ في ذلك؛ لأنه لا يُنكَر المختلَف فيه.

أداء صلاة ركعتين تحية المسجد

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على المسلم عند دخوله المسجد، أن يُصلي ركعتين تحية المسجد، لأن النبي الكريم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أخرجه الشيخان في الصحيحين.

وأضاف مهنا في تصريحات لـ«الوطن» بأنه قد روى عن جابر بأن النبي الكريم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين»، موضحا بأنه يجب على المسلم أن يحرص على الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف ولبس أحسن الثياب والإكثار من الصلاة على النبي الكريم في يوم الجمعة.