سعر الدولار الیوم الجمعة 11-8-2023 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 11-8-2023، هدوءا كبيرًا منذ آخر تحديث للبنوك في مصر، إذ بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة 11-8-2023 في البنوك، وذلك لمتابعي أخبار الاقتصاد والمهتمون بمتابعة آخر تحديثات أسعار العملة الأمريكية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

يسجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع يبلغ 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

يسجل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي CIB للشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندرية، يبلغ 30.85 جنيه للشراء وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.