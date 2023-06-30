سعر الدولار الیوم الجمعة 2023-6-30 ثالث أيام عيد الأضحى

سجل سعر الدولار الیوم الجمعة 2023-6-30 استقرارا ملحوظا تزامن مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الدولار حسب آخر تحديث أعلنت عنه مواقع البنوك المصرية على شبكة الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار 30.9386 للبيع، و30.8423 للشراء في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار إلى 30.85 للبيع، و30.75 للشراء، أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار 30.85 للبيع، و30.75 للشراء، أمام الجنيه في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وصل سعر الدولار إلى 30.85 للبيع، و30.75 للشراء، أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة.

سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي

بلغ سعر الدولار 30.95 للبيع، و30.90 للشراء، أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار إلى 30.95 للبيع، 30.85 للشراء، وذلك أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار 30.95 للبيع، و30.85 للشراء، وذلك أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية.