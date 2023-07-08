 سعر الدولار الیوم السبت 8-7-2023 في البنوك المصریة

شهد سعر صرف الدولار في مصر، وفقا لما أعلنته البنوك على موقعها الرسمي على الإنترنت استقرارًا كبيرًا، إذ أن متوسط سعر صرف الدولار بلغ حوالي 30.84 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع حوالى 30.85 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

ووفقا لأخر تحديث الیوم السبت 8-7-2023 سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه، بيما بلغ سعر لشراء 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى البنك الأهلي للبيع: 30.85 جنيه، سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك للبيع: 30.85 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك القاهرة للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك أبو ظبي الإسلامي للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للبيع فى البنك التجارى الدولي 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك الإسكندرية للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.