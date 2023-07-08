رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

 سعر الدولار الیوم السبت 8-7-2023 في البنوك المصریة

كتب:

حسن عثمان
05:25 ص | السبت 08 يوليو 2023
سعر الدولار الیوم السبت 8-7-2023

سعر الدولار الیوم السبت 8-7-2023

شهد سعر صرف الدولار في مصر، وفقا لما أعلنته البنوك على موقعها الرسمي على الإنترنت استقرارًا كبيرًا، إذ أن متوسط سعر صرف الدولار بلغ حوالي  30.84 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع حوالى  30.85 جنيه.

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

ووفقا لأخر تحديث  الیوم السبت 8-7-2023 سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للبيع: 30.93 جنيه، بيما بلغ سعر لشراء 30.84 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم  الیوم السبت 8-7-2023 فى البنك الأهلي للبيع: 30.85 جنيه، سعر الدولار اليوم للشراء: 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم  الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك  للبيع: 30.85 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم  الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك القاهرة  للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك أبو ظبي الإسلامي  للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للبيع فى البنك التجارى الدولي  30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الیوم السبت 8-7-2023 فى بنك الإسكندرية للبيع: 30.95 جنيه، وسعر الدولار اليوم للشراء: 30.85 جنيه.

اقرأ المزيد:

عاجل.. سعر الدولار الیوم السبت 2023-7-1 في رابع أيام عيد الأضحى

سعر الدولار الیوم الجمعة 2023-6-30 ثالث أيام عيد الأضحى

سعر الدولار الیوم الخميس 29-6-2023 في ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الدولار الیوم الأحد 11-6-2023 في البنوك المصرية

سعر الدولار الیوم السبت 20-5-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ
بقلم حسن عثمان