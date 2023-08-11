أتاح موقع الاتحاد العربي لكرة القدم، رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، للراغبين في حضور المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وفي السطور التالية، نستعرض رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، لمتابعة المباراة والاستمتاع بها من أرض الملعب.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

ويمكن الدخول على رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية من خلال الضغط هنا.

ثم اضغط على المباراة في قسم الفعاليات.

وبعدها انقر على احجز الآن.

كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم وبريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

حدد عدد التذاكر المراد حجزها وأماكنها.

ثم اختر وسيلة الدفع المناسبة لك.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

وتبث مباراة الهلال والنصر السعودي في نهائي البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023» حصريًا عبر قنوات SSC.

• القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 12523.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

• الاستقطاب: عمودي.

•القمر الصناعي: عربسات

• التردد: 12418.

• الاستقطاب: أفقي.

• الترميز: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.