مهرجان العلمين.. حفلات لـ مسلم ومسار إجباري ورضا البحراوي الليلة

يستقبل مسرح العلمين الجديدة، الليلة، 3 حفلات غنائية للمطرب مسلم، وفريق مسار إجباري أحد أهم الفرق الغنائية في مصر والوطن العربي، والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

مسار إجباري يروج لحفله في العلمين الجديدة

وروج فريق مسار إجباري، لحفله في العلمين الجديدة عبر حسابه على «إنستجرام» ونشر البوستر الدعائي للحفل، مصحوبا بتعليق: «مستنينكم بكرة في مهرجان العلمين، أكبر مهرجان دولي سياحي في مصر، متحمسين جداً نكون معاكم في أجمل مكان سياحي، في العلمين أرينا يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، العالم علمين.. مسار إجباري».

أسعار تذاكر حفل العلمين الليلة

وكشف الموقع الإلكتروني لشركة «تذكرتي»، عن أسعار تذاكر حفل الليلة بمهرجان العلمين الجديدة، وجاءت كالتالي:

الصالات: 65 ألف جنيه.

الطاولات المرتفعة: 20 ألف جنيه.

العادية تصل إلى 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيهًا.

مهرجان العلمين

يذكر أن مدينة العلمين الجديدة تقدم تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، التي تعرف بمدينة الفنون، وتبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف.