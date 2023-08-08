أسعار تذاكر حفل مسار إجباري في مهرجان العلمين الجمعة المقبلة

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي كبير، يوم الجمعة المقبلة، بمدينة العلمين، وذلك على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري بمهرجان العلمين الجديدة

وطرح الموقع الالكتروني لشركة «تذكرتي» أسعار تذاكر حفل مسار إجباري بمهرجان العلمين الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

الصالات: 65 ألف جنيه.

الطاولات المرتفعة: 20 ألف جنيه.

العادية: 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيهًا.

بينما حرصت فرقة مسار إجباري، التروّيج لحفلتهم بمهرجان العلمين، عن طريق نشرهم البوستر الرسمر للحفلة، عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وعلقوا عليه: «مسار إجباري في مهرجان العلمين، أكبر مهرجان دولي سياحي في مصر، متحمسين جداً نكون معاكم في أجمل مكان سياحي، في العلمين أرينا يوم الجمعة 11 أغسطس 2023».

ومن المقرر أنَّ تشدو فرقة مسار إجباري، بمجموعة مميزة من أغانيها، أبرزها: «نص الحاجات، بقيت غريب، نهايات الحكاوي، مطلوب حبيب، شيروفوبيا، صباحك، لسه الدنيا».