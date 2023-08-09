جدول فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين.. حفل مسار إجباري 11 أغسطس

تستعرض «الوطن» الجدول الكامل لفعاليات الأسبوع السابع من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذى يقام في مهرجان العلمين والذي يتضمن عدد هائل من الحفلات الموسيقية والغنائية، وسيكون هناك عددا كبيرا من الفنانين المصريين والعرب ضمن فعاليات هذا الأسبوع على رأسهم رامي عياش؟

الأربعاء 9 أغسطس

مؤتمر صحفي للإعلان عن جدول فاشون شو – 5:30 مساءً – نورث سكوير.

الخميس 10 أغسطس

عروض عرائس أم كلثوم – 8 مساءً – مسرح الشارع.

فاشون شو وحفل الفنان رامي عياش – 8 مساءً – نورث سكوير.

حفل كارول سماحة وبهاء سلطان – 9 مساءً – العلمين أرينا.

حفل عمر خيرت – 10 مساءً – سمارت المسرح الكبير.

الجمعة 11 أغسطس

حفلات الفرق الشعبية – 7 مساءً – كورنيش العلمين.

فاشون شو – 8 مساءً – نورث سكوير.

عرض بالية الليلة الكبيرة ومسلم – 9 مساءً – مسرح الشارع.

حفل مسار إجباري ورضا البحراوي – 9 مساءً – العلمين أرينا.

السبت 12 أغسطس

حفلات الفرق الشعبية – 7 مساءً – كورنيش العلمين

فاشون شو – 8 مساءً – نورث سكوير

حفل نهى فكري – 9 مساءً – مسرح الشارع