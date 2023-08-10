غدا إقامة حفل مسار إجباري بمهرجان العلمين.. اعرف كيفية حجز التذاكر

يستعد مهرجان العلمين الجديدة، لإقامة حفل «مسار إجباري»، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، غدا الجمعة الموافق 11 أغسطس، بالإضافة إلى حفلات الفرق الشعبية في تمام الساعة 7 مساءً على كورنيش العلمين، بالإضافة إلى «فاشون شو» يقام الساعة 8 مساءً.

ومن المقرر أن يقام حفل مسار إجباري ورضا البحراوي في مهرجان العلمين في تمام الساعة 9 مساءً في «العلمين أرينا».

كيفية حجز تذاكر مهرجان العلمين

ويمكن حجز تذاكر حفل «مسار إجباري» والمطرب الشعبي رضا البحراوي، في مهرجان العلمين، من خلال الضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المطلوبة من الاسم واختيار طريقة الدفع وفئة التذاكر التي تريد حجزها.

وطرح الموقع الالكتروني لشركة «تذكرتي» أسعار تذاكر حفل مسار إجباري بـ مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته غدا الجمعة الموافق 11 أغسطس، وجاءت كالتالي:

الصالات: 65 ألف جنيه.

الطاولات المرتفعة: 20 ألف جنيه.

العادية تصل إلى 400 جنيه.

المجموعة العادية: 350 جنيهًا.