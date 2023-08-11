«الإفتاء» تحدد أفضل وقت لاستجابة الدعاء يوم الجمعة

قالت دار الإفتاء المصرية إن يوم الجمعة من الأيام التي تختص بها الأمة المحمدية، وهو يوم عيد لدى المسلمين، والدعاء فيه مستجاب، وذكر فيه الحديث الشريف أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.

أفضل وقت للدعاء يوم الجمعة

ويردد بعض المسلمين سؤال عن أفضل وقت للدعاء يوم الجمعة وهل هناك وقت محدد لإجابة الدعاء في ذلك اليوم المبارك أم لا، وهذا ما نجيب عليه في السطور التالية.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، ولا يجب التقيد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ»، واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة باختلاف الأحاديث التي وردت فيها، ولكن من المعلوم أن في يوم الجمعة ساعة لا ترد فيها الدعاء.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

وأوضحت الإفتاء أن الأحاديث التي ذكرت عن ساعة الاستجابة تقضي إلى قولان وهما أنها الساعة التي بين أذان الجمعة وانقضاء الصلاة، أو الساعة التي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فكل واحدة من هاتين الساعتين تُرجى فيها إجابة الدعاء؛ قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي تُرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وتُرجى بعد زوال الشمس.

الدعاء في باقي الأوقات

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجب على العبد إنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ غير سديد، فينبغي للعبد أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله فيعظم بذلك الأجر، موضحة أن يوم الجمعة هو يوم مستجاب ومستحب فيه الدعاء، ويجب على المسلم الدعاء في كل وقت .