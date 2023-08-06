وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد جديدة يوم الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 9 مساجد جديدة، أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة المقبل، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 يوليو المنصرم حتى تاريخه 60 مسجدًا، منها 50 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 صيانة وتطويرًا.

«الأوقاف» تفتتح 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا

1. علي الشامي - سندنهور - مديرية أوقاف البحيرة

2. الحمد – دير أمس – أبو حمص بالبحيرة.

3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور بالبحيرة.

4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى- مديرية أوقاف المنيا.

5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس - المنيا.

6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط - المنيا.

7. السعودي – أنشاص الرمل - الشرقية.

8. الرحمة – قرية القطنة – طما- سوهاج.

9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية - أسوان.