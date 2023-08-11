كيفية غسل يوم الجمعة وحكمه وفضله.. الحرص عليه له أجر عظيم

يبحث كثير من المسلمين عن كيفية غسل يوم الجمعة وحكمه وفضله حيث يعد من الغسل من السنن وهو من الأمور المستحبه لدى المسلمين بهذا اليوم، ويغتسل المسلم فيه ويتطيب ويلبس أفضل الثياب وأنظفها ويخرج مبكرا للصلاة.

موعد غسل يوم الجمعة

ويكون غسل يوم الجمعة مع طلوع الشمس حسبما أجمع الفقهاء، ويفضل أيضا أن يكون الغسل قبل صلاة الجمعة مباشرة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، في وصف الغسل، بأنه يشبه غسل الجنابة حيث جاء في صحيح البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

حكم غسل يوم الجمعة

غسل يوم الجمعة من السنن، وهو يشبه غسل الجنابة، الذي لابد فيه من النية، حسبما أكدت دار الإفتاء، والتسمية، ثم غسل الكفين والفرج باليد اليسرى، ثم غسل الشعر جيدا ثم الجانب الأيمن فالجانب الأيسر ثم إنزال المياه على سائر الجسد.

فضل غسل يوم الجمعة والتبكير

وذكر الحديث السابق فضل الاغتسال والتبكير إلى صلاة الجمعة، والذي جاء فيه، أنه «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».