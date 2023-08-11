افتتاح 5 مجمعات خدمية لأهالي كفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه تابع الاستعدادات التي تشهدها المجمعات الخدمية التي تم إنشاؤها بمركز مطوبس، وسيجري تشغيلها تجريبياً خلال الأيام المقبلة، لتقديم كافة الخدمات لأهالي مركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة».

افتتاح 5 مجمعات خدمية لأهالي مطوبس

وأوضح المحافظ، أنّ المجمعات الخدمية الـ5، هي في قرى «الجزيرة الخضراء، والبصراط، ومنية المرشد، وبني بكار، وبرمبال»، والمجمع الخدمي يتكون من 3 طوابق، يضم الطابق الأول «مركز تكنولوجي» به 17 شباكا لاستقبال المواطنين لتقديم 148 خدمية متنوعة، والطابق الثاني يشمل «البريد، والشهر العقاري، والتموين»، والثالث يشمل «الوحدة المحلية، ووحدة تضامن، ومجلس شعبي محلي».

المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

جدير بالذكر، أنّ مركز مطوبس شهد تغييراً جذرياً في مختلف الجوانب الحياتية من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية من مباني صحية مختلفة، وتطوير في التعليم سواء جزئي أو كُلي، فضلاً عن مراكز الشباب، والتطور الضخم في الخدمات المقدمة لتحسين جودة الحياة وذلك منذ دخوله المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».