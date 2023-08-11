شواطيء الغردقة كاملة العدد في «الويك إند».. الأسعار تبدأ من 10 جنيهات

شهدت الغردقة اليوم، توافد الآلاف من المصطافين على الشواطئ العامة منذ الصباح، للاستمتاع بأجواء الصيف ومياه البحر، حيث تضم الغردقة نحو 5 شواطيء عامة، التي تخضع للتأمين بعدد من المنقذين وسيارات الإسعاف، للتدخل في أي حالات صحية طارئة أو حالات الغرق.

إقبال كبير من المصطافين على شواطئ الغردقة

وكشف أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، أن الشواطيء شهدت اليوم، إقبالا كبيرا من الزائرين تزامناً مع إجازة «الويك إند» في نهاية الأسبوع، مشيرًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشواطئ العامة فتحت أبوابها للمصطافين منذ الساعة الثامنة صباحًا، وهي كاملة العدد اليوم.

وأوضح «فؤاد» أنه جرى تخصيص 30 منقذا بـالشواطئ العامة بالغردقة بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري، لتأمين المصطافين، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لكل شاطئ متواجدة على مدار اليوم، بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر للتدخل السريع في حالة الطوارئ أو حالات الغرق.

أسعار شواطئ الغردقة

وتضم الغردقة 5 شواطئ عامة، منها 3 تابعة لإشراف محافظة البحر الأحمر، وهي منتجع العائلات وشاطئ العائلات 1 و2، ورسم الدخول مجاناً للأعضاء، وغير الأعضاء يتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيهًا، وتقع بشارع الكورنيش بالإضافة إلى شاطئين آخرين تابعان لمجلس مدينة الغردقة بشارع شيراتون.