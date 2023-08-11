إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق وادي النطرون

أصيب 13 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق وادي النطرون في الكيلو 35، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق وادي النطرون

واستقبل، اليوم الجمعة، المستشفى، مصابي حادث ميكروباص وهم:

- ضحى هاني عبدالعاطي، 9 سنوات من القاهرة، مصابة بكدمات، وسحجات بالجسم.

- مروة عمروسي عبدالرحمن، 4 سنوات من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

- استبرق محمود ثابت، 13 سنة من القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- محمود ثابت محمود، 57 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- عبدالرحمن هاني عبدالعاطي، 16 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- مريم عصام الخولي، 16 سنة من القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- حمزة عصام الخولي، 5 سنوات من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- رقية هاني عبدالعاطي، 20 سنة من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- عمر خالد الحصري، 19 سنة من البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- أشرف طاهر منصور، 57 سنة من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- صلاح محمود ثابت، 28 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- أويس صلاح محمود، 5 شهور من القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

- هند محسن رفعت، 25 سنة من القاهرة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق، إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث وكشف ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.