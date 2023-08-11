مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح قُربات يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة

توجد الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها المسلم في يوم الجمعة، لأن هذا اليوم له فضل عظيم عند المسلمين، ويتقرب المسلمون إلى ربهم في هذا اليوم من خلال عدد من الأمور أوضحها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منها الإكثار من الصلاة على النبي، قراءة سورة الكهف، والإكثار من الدعاء.

قُربات يوم الجمعة

وقال العالمي للفتوى في منشور له إن هناك عدد من القُربات يقوم بها المسلم خلال يوم الجمعة منها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وقالالنبي: «إنَّ مِن أفضلِ أيَّامِكُمُ الجمعةَ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ نَفخةُ الصُّورِ، وفيهِ الصَّعقةُ، فأَكْثروا عليَّ منَ الصَّلاةِ فيهِ، فإنَّ صَلاتَكُم معروضةٌ عليَّ».

وأضاف العالمي للفتوى أن قراءة سورة الكهف من قُربات يوم الجمعة إذ قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بين الجمُعَتَين»، كما أن الإكثار من الدعاء يستحب في يوم الجمعة، وقال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَساعَةً، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فيها خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ، قالَ: وهي ساعَةٌ خَفِيفَةٌ -أي وقتها قليل-».

فضل يوم الجمعة

ويوم الجمعة من الأيام التي اختصت بها الأمة المحمدية، وذكر فيها الحديث الشريف أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ» رواه مسلم.