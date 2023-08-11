حياة كريمة تفتتح مجمعات خدمية في مدن المنيا.. فرحة كبيرة من الأهالي

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في مختلف المحافظات، من خلال إطلاق وتدشين المشروعات والخدمية التي تهدف لخدمة آلاف المواطنين، وهو ما حدث مؤخرا في محافظة المنيا التي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في مدنها.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة، صورا لافتتاحات مشروعاتها في مدن المنيا، قائلة: «كل يوم في مبني جديد بنبدأ فيه، بس أهم لحظة هي لحظة انتهاء وتسليم المبنى ودخوله الخدمة علشان يخدم آلاف المواطنين، وده اللي حصل بالظبط في محافظة المنيا، لما بدأ افتتاح مجمعات الخدمات الحكومية في مدن العدوة وديرمواس».

مشروعات حياة كريمة في المنيا

وبدأ تشغيل المجمعات الحكومية في عطف حيدر، وصفانية، والشيخ مسعود، وبني عامر، وفي ديرمواس مجمعات تل بني عمران، وكفر خزام، والبدرمان، وبني حرام، ودلجا، وسط فرحة كبيرة من الأهالي.

خدمات متكاملة

ويضم المجمع الواحد لحياة كريمة العديد من الخدمات، التي كانت قبل ذلك غير موجودة أو متفرقة وكل واحد منها في جهة بعيدة عن الأخرى، ما كان يسبب عناء للأهالي.

ويحتوي المجمع على مركز تكنولوجي ومكاتب للسجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين، ما سيوفر الوقت والمجهود على الأهالي في هذه المدن.