نجاة الصغيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ85.. أبرز المحطات في حياة «قيثارة الشرق»

تحتفل الفنانة نجاة الصغيرة بعيد ميلادها الـ85 اليوم، إذ أنها من مواليد 11 أغسطس عام 1938، فهي صاحبة حنجرة ذهبية ظهرت موهبتها منذ نعومة أظفارها إذ اكتشف والدها حبها للغناء فشجعها على الاستمرار لتتربع على عرش القلوس وتصبح اسمًا لامعا في عالم الغناء العربي.

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المحطات في حياة قيثارة الشرق، في عيد ميلادها الـ 85:

أبرز المحطات في حياة نجاة الصغيرة

ولدت نجاة الصغيرة في القاهرة، ووالدها هو محمد كمال حسني البابا، الخطاط العربي الدمشقي الشهير أنجبها من زوجته الأولى الدمشقية، وهي شقيقة الفنانة سعاد حسني من الأب فقط.

بدأت نجاة الصغيرة بالغناء في التجمعات العائلية من سن الخامسة، وعندما بلغت الثامنة من عمرها قدمت أول فيلم لها بعنوان «هدية»، عندما بلغت نجاة سن التاسعة عشرة، كلف والدها شقيقها الأكبر «عز الدين» بتدريبها على حفظ أغاني أم كلثوم لتقوم بأدائها في الحفلات.

ملحنون تعاونت معهم نجاة الصغيرة

تعاونت نجاة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحن «كل دا كان ليه»، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية، وغنت أيضا للملحنين: سيد مكاوي، وحلمي بكر، وبليغ حمدي، وكمال الطويل وكذلك الموسيقار محمد الموجي وهاني شنودة.

أبرز الجوائز التي حصلت عليها

حصلت نجاة على وسام من الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وحصلت على وسامين من الرئيسين التونسيين الحبيب بورقيبة ثم زين العابدين بن علي، كما حصلت نجاة على جائزة الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس وكان عنوان الجائزة «هؤلاء أسعدوا الناس» وقدمت في دبي.