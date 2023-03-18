أحمد المسلماني: في أفلام نجاة الصغيرة نرى متعة بصرية.. وأغنياتها ممتدة وحية

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، أن الفنانة نجاة الصغيرة مثلت مع الكبار مثل فؤاد المهندس إلى عادل إمام، من أحمد مظهر إلى أحمد رمزي، من إسماعيل ياسين وصالح سليم وحسن يوسف وشخصيات كثيرة جدا.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «في أفلام نجاة الصغيرة نرى متعة بصرية رائعة، كما أن أغانيها رائعة وممتدة معنا الآن وستمتد في المستقبل القريب والبعيد في متعة لا نهائية من هذا الصوت الرائع، فهي قيثارة الغناء».

وتابع الإعلامي: «نجاة الصغيرة هي الصمت الصاخب كما كان يسميها الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، شهدت عصر الكبار، وقالت لي في اتصال تليفوني إنها لم تفكر كثيرا في مواجهة المشكلات أانها كان من السهل عليها اللجوء إلى كبار في الوسط وتسألهم مثل محمد عبدالوهاب وبليغ حمدي وكمال الطويل ونزار القباني ومحمد التابعي وسعاد حسني وعبدالحليم حافظ، كانت محاطة بكوكبة يمكنها ان تسألهم وتناقشهم في قضايا مختلفة».