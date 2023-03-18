أحمد المسلماني: نجاة الصغيرة غنت أمام أم كلثوم في الرابعة من عمرها

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، إن الفنانة نجاة الصغيرة غنت أمام كوكب الشرق أم كلثوم في طفولتها، وكانت في الرابعة من عمرها، ولما ظهرت موهبتها كتب الكاتب الصحفي فكري أباظة «يجب أن تستولي الحكومة على هذه الفنانة».

وأضاف المسلماني خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة الحياة: «كان يقصد أن الدولة يجب أن ترعاها، وكان كلامه في الصميم لأنها أصبحت واحدة من أجمل الأصوات وأكبر نجمات الفن في العالم العربي».

وتابع الإعلامي: «نزار قباني قال إنه عندما كان يصدر ديوانا فإن الآلاف ينتظرونه، لكن لما نجاة الصغيرة تغني إحدى قصائد الديوان يستمع الملايين إليها».

وواصل: «قبل سنوات أثناء الموسم الثاني من برنامجي الطبعة الأولى اتصل بي الفنان الكبير محمد ثروت وقال لي إن نجاة الصغيرة اتصلت بي، عرفت رقمها واتصلت فورا كوني أحد معجبيها واشتكت وقتها عن الكلام الذي قيل عن علاقتها بسعاد حسني وكلام كثير غير دقيق عن العائلة، نجاة الصغيرة لا تزال تتابع الطبعة الاولى، ولما زرتها في البيت قبل سنوات وجدت أن التاريخ والفن حاضرين، هناك صورة ووسام من جمال عبدالناصر وصورة للحبيب بورقيبة في تونس والملك الأردني الحسين بن طلال»