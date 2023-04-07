نجاة الصغيرة تهنئ خالد يوسف بنجاح مسلسل سره الباتع

أعرب المخرج خالد يوسف، عن سعادته بتلقيه تهنئة من الفنانة نجاة الصغيرة، التي أثنت على مسلسل سرة الباتع، الذي يعرض طوال شهر رمضان المبارك.

وكتب خالد يوسف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «أرق وأجمل وأعز تهنئة وإعجاب بمسلسل سره الباتع، تلقيتها من قيثارة الشرق المطربة الكبيرة نجاة الصغيرة، أسعدتني ليس لمكانتها الكبرى في تاريخنا الفني فقط، لكن أيضا لمكانتها في وجداننا وقلوبنا.. دمت لنا ومتعك الله بالصحة والسعادة»

أبطال مسلسل سره الباتع

يضم مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، أكثر من 60 فنانا من الوطن العربي، أبرزهم: حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.