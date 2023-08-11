إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة برصيف في منطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجري نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق الإسكندرية مطروح

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى العلمين النموذجي، مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح الدولي، وهم: شادية أحمد عبدالله 68 سنة من الإسكندرية تعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشريف يحيى زكريا 67 سنة من الإسكندرية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وميار عبدالله حسن 20 سنة من الإسكندرية تعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجارِ استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم تحت إشراف فريق الانتشار السريع، بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور شريف الملواني مدير المستشفى.

أسباب وقوع الحادث

وإنتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي ومباحث المرور، إلى موقع الحادث وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.