إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب شخص وزوجته وأطفاله الثلاثة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي «قنا - سوهاج»، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

انقلاب سيارة ملاكي بقنا

تلقى اللواء مصطفى دره، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي «قنا - سوهاج»، وأسفر عن إصابة مستشار وأسرته.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، جاءت أسماء المصابين في حادث قنا كالآتي: «ياسر.ح»، مستشار، و«زينب. م. ع»، زوجته، 43 عامًا، وأطفالهم الثلاثة نوران، 5 أعوام، ومنة الله، 16 عامًا، وجنا، 11 عامًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وإسعاف قنا إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول أسباب الحادث.