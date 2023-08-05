إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، في شارع المعهد الديني بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي، 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات، جراء تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في شارع المعهد الديني بنطاق دائرة شرطة المركز، وتحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف، وتبين إصابة كل من: يحيي محمد مصطفى، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد السيد زايد، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وعمرو محجوب إبراهيم، 40 سنة، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.