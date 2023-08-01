إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، بينهم عامل ونجله، بجروح متفاوتة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 3 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة أحمد عبدالستار مدبولي، 41 سنة، مقيم بإمبابة، وعربي حلمي محمد، 43 سنة، ونجله «حسن»، 18 سنة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.