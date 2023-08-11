«وسط الإسكندرية»: إعادة الشيء لأصله في 14 شارعا عقب انتهاء أعمال المرافق

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيراً إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

إعادة الشيء لأصله

وقالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 14 شارعا بنطاق حي وسط عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، وتم التنسيق مع المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، لسرعة الانتهاء من الأعمال والاستجابة السريعة للمواطنين، وتم تحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

الانتهاء من رصف الشوارع

وقالت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، إنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شارع الإمام مالك بالعطارين، وإصلاح هبوط الطريق الدائري أمام مول لمعي بشارع إسنا «التأمينات»، وشارع كانوب وشارع ممفيس وشارع المهدي العباسي داخل كلية الطب وشارع فتح باب تقاطع زين العابدين والمشير أحمد بدوي الرصافة محرم بك ونصر أحمد زكي وموسى كاظم، وذلك بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء.

كما تم الانتهاء أيضا من شوارع تقاطع سعد الله حلابو على طريق قناة السويس السريع أسفل كوبري محرم بك، وشارع بدر الجمال إمبروزو، بعد انتهاء أعمال شركة المياه.