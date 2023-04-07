محافظ الإسكندرية: إزالة الأجزاء الخطرة لعقارين بنطاق حي وسط

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

إزالة الأجزاء الخطرة من عقارين في الإسكندرية

وبناء على تكليف محافظ الإسكندرية، تابعت عزة سعد رئيس حي وسط بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من العقاري رقم 7 ورقم 9 بشارع الدسوقي من سيدي الصوري منطقة العطارين لحماية أرواح وممتلكات المواطنين حيث تم إزالة واجهة العقارين بكامل المسطح لخطورتهما المداهمة على المواطنين .

العقاران خاليان من السكان

وأوضحت رئيس حي وسط أن العقارين المنهارين خاليان من السكان بعد أن تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاءهما للحفاظ علي حياة وأرواح المواطنين.

انهيار عقار بحي الجمرك بالإسكندرية

في سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم من استخراج جثمان شخص من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار، قبل قليل، ليصبح إجمالي الضحايا مصرع شخص وإصابة 3، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق في حارة المغاربة بمنطقة المنشية بحي الجمرك في الإسكندرية، فيما لم يؤثر انهيار العقار على العقارات المجاورة.