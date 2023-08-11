«الصناعة» تنشر أسماء أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية

نشرت الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 272 لسنة 2023، يشمل القرار تعيين الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق أعضاء بمجالس إدارات الغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية 2023 - 2027، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، والقرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بتحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 111 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2023 - 2027.

جدول الأعضاء المعينين بمجلس إدارات الغرف التجارية في محافظات الجمهورية