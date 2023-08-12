5 خطوات لاستخراج «فيش جنائي» بالمولات التجارية في 7 دقائق

قال الخبير الأمني اللواء عادل مخلوف، إن مصلحة الأحوال المدنية تقدم خدمات مميزة للمواطنين، شأنها شأن باقي الخدمات الشرطية في إدارات المرور والجوازات وحقوق الإنسان، من خلال تطوير خدماتها، سواء إلكترونيًا أو عن طريق التوسع في المراكز الخارجية داخل المولات التجارية.

استخراج فيش جنائي في 7 دقائق فقط

أضاف «مخلوف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصلحة الأحوال المدنية، سعت إلى تطوير المقرات الشرطية داخل السجلات المدنية، وداخل المولات التجارية، لمن يرغب في الحصول على الخدمة مباشرة، من داخل هذه الإدارات الشرطية، أمام من يرغب في الحصول على الخدمة عن بعد عن طريق الكمبيوتر، فأن الأحوال المدنية أتاحت رابط للحصول على خدمات الأحوال المدنية باستخدام بطاقات الدفع المباشر، ويمكن استخراج «فيش جنائي» من داخل المولات التجارية في 7 دقائق فقط.

خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية

- أتاحت الأحوال المدنية، استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة «فيش جنائي» من المولات التجارية الخارجية.

- بدأت منذ الساعة الثامنة صباح اليوم السبت 27 أغسطس عام 2022، استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- في شهر يوليو من العام الماضي بدأت خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية المميكنة من بالمركز التجاري «سيتي ستارز»

- تفعيل خدمة استخراج «فيش جنائي» من مول داندي الجيزة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند استخراج صحيفة الحالة الجنائية من الأحوال المدنية.

- حضور الشخص بنفسه، حتى يبصم بأصابع اليدين على الكمبيوتر.