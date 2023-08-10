افتتاح سجل مدني ذكي بمجمع الأحوال المدنية بالمنصورة.. الوثيقة بـ50 جنيها

افتتح قطاع الأحوال المدنية في محافظة الدقهلية السجل المدني الذكي بمجمع الأحوال المدنية بمدينة المنصورة لإصدار جميع الوثائق المميكنة بالهوية البايومترية عن طريق بصمات الأصابع والوجه وتبلغ سعر الوثيقة 50 جنيها فقط، ويمكن للمواطن استخراج وطباعة وثائق شهادة ميلاد أو وفاة أو زواج أو طلاق بطريقة ذكية وسريعة توفر في الوقت والمجهود.

افتتاح ماكينة السجل المدني الذكي بالدقهلية

ويأتي ذلك لمواكبة التطوير والتحديث المستمر في كل المجالات، ويسعى قطاع الأحوال المدنية إلى تطوير خدماته وتسهيل الحصول عليها للمواطنين بالدقهلية باستخدام آليات وتقنيات حديثة وإنشاء منظومة السجل المدني الذكي وتيسير مهام المترددين على مجمع الأحوال المدنية بالدقهلية، وتعظيم أوجه الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، لا سيما في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كيفية استخدام ماكينة السجل المدني الذكي بالدقهلية

هناك خطوات يجب أن يتبعها المواطن ليتمكن من استخدام ماكينة السجل المدني الذكي بطريقة ميسرة وسهلة، وهي:

1- أن يتوجه المواطن إلى مكان توجه السجل المدني الذكي المتواجد في منطقة جديلة بمجمع الأحوال المدنية بالمنصورة، ويقوم باختيار الوثيقة المراد طباعتها، ثم إدخال الرقم القومي للبطاقة الخاصة به ورقم الهاتف المحمول.

2- تقوم ماكينة السجل المدني الذكي بالتحقيق من هوية المواطن عن طريق مطابقة بصمة إحدى الأصابع أو بصمة صورة الوجه الخاصة بالمواطن وذلك في حالة إصدار الشهادات، في حالة نجاح عملية التحقيق ستعرض الماكينة الوثائق المتاح طباعتها.

3- يختار المواطن الوثيقة المراد طباعتها يدفع تكلفة الوثيقة نقدا من خلال خانة إدخال النقود في جهاز الدفع النقدي بالماكينة مبلغ وقدره 50 جنيها فقط دفعة واحدة، وبعد نجاح إتمام عملية الدفع تقوم ماكينة السجل المدني الذكي بطباعة الوثيقة المختارة وإيصال به تفاصيل العملية وتستمرالعملية في غضون 5 دقائق.