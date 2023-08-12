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رئيس «مصر أكتوبر»: الجلسات التخصصية تعطي ثقة للمشاركين بالحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
01:29 ص | السبت 12 أغسطس 2023
جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالجهود التي تبذلها الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ تمت مناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة خلال الأسبوع المنصرف، للوصول إلى صيغة نهائية فيها.

مديح تشيد بدور الجلسات التخصصية

وأضافت «مديح» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجلسات التخصصية المغلقة تؤكد جدية الحوار الوطني، وتعطي ثقة لجميع الأطياف المشاركة فيه، بأن كل ما تم مناقشته داخل الجلسات العامة خلال الأسابيع الماضية، قيد الصياغة الفعلية قبل عرضه لمجلس أمناء الحوار، ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن دور الجلسات المغلقة، يأتي لضمان التوافق على المقترحات والمخرجات، التي توصلت إليها الجلسات العامة، خلال الأسابيع الماضية.

أهداف الجلسات التخصصية

ناقشت الجلسات المتخصصة المغلقة عدد من القضايا والملفات التي خرجت بها الجلسات العالمة للحوار الوطني، في الأسابيع الماضية، في المحاور الثلاث محاور «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».

وتستهدف الجلسات التخصصية التي تقام في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الوصول إلى صياغة لمخرجات الجلسات العامة، قبل طرحها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.